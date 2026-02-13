Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Räder

Menden (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Audis aufgebockt und jeweils vier Kompletträder im fünfstelligen Warenwert entwendet. Tatort war ein Autohaus an der Fröndenberger Straße. Als die Tat am frühen Morgen entdeckt wurde, standen beide Fahrzeuge nicht mehr auf Reifen, sondern auf Backsteinen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht, zwischen 18 und 7 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Autohauses gesehen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

