Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsches Erbe

Scheiben beschädigt

Halver (ots)

Eine 73-Jährige ist Spendenbetrügern zum Opfer gefallen. Ein angeblicher Notar habe sich per Mail an die Seniorin gewandt. Eine reiche Dame drohe zu versterben, wolle Gutes tun und ihr Vermögen an andere Leute verteilen. Man müsse nur die anfallenden Notarkosten bezahlen. So tätigte die Seniorin mehrere Überweisungen und teilte private Informationen mit. Geld gab es jedoch nicht. Die Polizei ermittelt nun in der Sache und warnt vor Betrügern. Im Zweifel gilt es die Polizei zu rufen. Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag die Glasfront des Anne-Frank-Gymnasiums beschädigt. Womöglich warfen sie Steine oder nutzten andere Gegenstände. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Hinweise nimmt die Wache unter 0235391990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell