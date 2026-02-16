PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkoholfahrt beendet
Diebe verscheucht

Lüdenscheid (ots)

Ein 36-jähriger Lüdenscheider landete nach einer Verkehrskontrolle auf der Polizeiwache. In der Nacht auf Sonntag wurde er nach Mitternacht Unterm Freihof mit seinem Auto kontrolliert. Er war laut Alkoholtest zu alkoholisiert, um Auto zu fahren, wollte jedoch nicht mit zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Anstatt den Anweisungen der Beamten zu folgen, fing er an, die Situation zu filmen und Widerstand zu leisten. Die Beamten legten dem Mann Handschellen an und fuhren ihn zur Wache, wo schließlich Blut abgenommen wurde. Die Autofahrt war somit beendet. Es wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Danach ging es zu Fuß für den Lüdenscheider weiter. An der Kluser Straße wurde in der Nacht auf Freitag ein Keller aufgehebelt, entwendet wurde nichts. Samstagabend wurde gegen 22.30 Uhr die Alarmanlage eines Autos an der Mittelstraße ausgelöst. Mutmaßlich wollte man Werkzeuge aus dem Auto entwenden und wurde verscheucht. Ein weißer Kleinwagen fuhr laut Zeugen schnell davon. Zudem wurde von Freitag auf Samstag der Kraftstoff aus dem Tank eines Lkw am Schwiendahl entwendet. Die Polizei bittet unter 0235190990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:47

    POL-MK: Streit an Karneval / Diebe und Betrüger

    Iserlohn (ots) - In der Nacht auf Samstag rückte die Polizei gegen 1.30 Uhr zum Karnevalszelt an der Hennener Straße aus. Zwischen mehreren Beteiligten sei es zu Streit gekommen. Vor Ort trafen die Beamten unter anderem auf einen 20-Jährigen, der von einem 19-jährigen Besucher nach einer Rempelei geschlagen worden sei. Ebenso kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Heranwachsenden und dem Sicherheitsdienst. Man ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:45

    POL-MK: Echtes Geld an falsche Bank überwiesen

    Hemer (ots) - Ein 61-Jähriger überwies Freitagnachmittag mehrere tausend Euro an Betrüger. Seine angebliche Hausbank meldete sich am Telefon und berichtete von einer drohenden Abbuchung, die man hinterfrage. Um sein Geld zu sichern solle er es daher lieber auf ein anderes Konto überweisen. In dem Glauben sein Erspartes zu retten, überwies er sein Geld auf das genannte Kono. Nun ist es weg. Die Polizei ermittelt wegen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:44

    POL-MK: Falsches Erbe / Scheiben beschädigt

    Halver (ots) - Eine 73-Jährige ist Spendenbetrügern zum Opfer gefallen. Ein angeblicher Notar habe sich per Mail an die Seniorin gewandt. Eine reiche Dame drohe zu versterben, wolle Gutes tun und ihr Vermögen an andere Leute verteilen. Man müsse nur die anfallenden Notarkosten bezahlen. So tätigte die Seniorin mehrere Überweisungen und teilte private Informationen mit. Geld gab es jedoch nicht. Die Polizei ermittelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren