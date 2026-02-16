Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkoholfahrt beendet

Diebe verscheucht

Lüdenscheid (ots)

Ein 36-jähriger Lüdenscheider landete nach einer Verkehrskontrolle auf der Polizeiwache. In der Nacht auf Sonntag wurde er nach Mitternacht Unterm Freihof mit seinem Auto kontrolliert. Er war laut Alkoholtest zu alkoholisiert, um Auto zu fahren, wollte jedoch nicht mit zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Anstatt den Anweisungen der Beamten zu folgen, fing er an, die Situation zu filmen und Widerstand zu leisten. Die Beamten legten dem Mann Handschellen an und fuhren ihn zur Wache, wo schließlich Blut abgenommen wurde. Die Autofahrt war somit beendet. Es wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Danach ging es zu Fuß für den Lüdenscheider weiter. An der Kluser Straße wurde in der Nacht auf Freitag ein Keller aufgehebelt, entwendet wurde nichts. Samstagabend wurde gegen 22.30 Uhr die Alarmanlage eines Autos an der Mittelstraße ausgelöst. Mutmaßlich wollte man Werkzeuge aus dem Auto entwenden und wurde verscheucht. Ein weißer Kleinwagen fuhr laut Zeugen schnell davon. Zudem wurde von Freitag auf Samstag der Kraftstoff aus dem Tank eines Lkw am Schwiendahl entwendet. Die Polizei bittet unter 0235190990 um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell