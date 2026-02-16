Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Juweliergeschäft

Menden (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zu Sonntag auf spektakuläre Weise in ein Juweliergeschäft in Lendringsen eingebrochen. Die Täter fuhren um 00.19 Uhr mit einem Pritschen-LKW vom Typ Fiat Ducato rückwärts in das Schaufenster des Geschäfts an der Lendringser Hauptstraße (Foto). Dabei demolierten sie auch einen vor dem Juwelier geparkten Suzuki. Anschließend stiegen zwei Täter aus und nahmen Schmuck aus der Auslage. Dann liefen beide zu einem in unmittelbarer Nähe stehenden weißen Fiat 500 Abarth mit roter Heckschürze und fuhren Richtung Bieberkamp davon. Trotz umfangreicher Fahndung blieben die Täter in der Nacht verschwunden. Polizisten stellten den LKW sicher. Nun wird wegen Einbruchdiebstahls ermittelt und Zeugen gesucht.

Nach Auswertung der Videoaufzeichnung können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Der erste Täter war männlich, etwa 170-190 cm groß und von dünner Statur. Er trug eine braune Mütze, grünen Schal, grüne Winterjacke, schwarze Stoffhose, weiß/beige Sneaker sowie helle Handschuhe. Der zweite Täter war männlich, 170-180 cm groß, korpulent, trug eine schwarze Mütze, einen grünen Schal, schwarze Stoffjacke, hellblaue Jeans, schwarze Sneaker und graue Handschuhe.

Wer hat die Tat gesehen? Wem ist in der Tatnacht eines der Tatfahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell