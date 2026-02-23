PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Rübenkamp
Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 19.02.2026, 11.00 Uhr bis zum 20.02.2026, gegen 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Rübenkamp in Lüdinghausen ein. Hierzu schlugen sie zuvor ein Fenster ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke. Zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793-711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:14

    POL-COE: Olfen, Kirchstraße, Weidplatz, Vinnum / Einbrecher in Olfen unterwegs

    Coesfeld (ots) - In den letzten Tagen kam es in Olfen zu zwei Einbrüchen bei denen die Täter gestört und ohne Diebesgut flüchteten und einem Einbruch in ein Vereinsheim. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 18.02.2026 (18.30 Uhr) bis zum Morgen des 22.02.2026 in ein Vereinsheim auf der Hoddenstraße in Olfen ein. Zuvor öffneten sie das Haupttor zum ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:47

    POL-COE: Havixbeck, Hohenholte, Walingen/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Samstag (21.02.26) in Hohenholte in ein Souterrain eingebrochen. Zwischen 18.30 und 21.20 Uhr öffneten die Täter in der Straße Walingen gewaltsam die Terrassentür. Sie erbeuteten Bargeld. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:18

    POL-COE: Dülmen, Lohwall/ Auto beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein orangener Transporter hat gegen 11.10 Uhr am Samstag (21.02.26) ein Auto am Lohwall beschädigt, das an einer roten Ampel in Richtung Borkener Straße stand. Zur Unfallzeit bog der Unbekannte von der Borkener Straße in den Lohwall ab. Dabei touchierte der Transporter mit Coesfelder Kennzeichen das stehende Auto. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren