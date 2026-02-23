POL-COE: Lüdinghausen, Rübenkamp
Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 19.02.2026, 11.00 Uhr bis zum 20.02.2026, gegen 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Rübenkamp in Lüdinghausen ein. Hierzu schlugen sie zuvor ein Fenster ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke. Zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793-711.
