Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Straße Auf der Flage und an der Eisenbahnstraße Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Die Tatzeiten liegen Auf der Flage zwischen 20 Uhr am Sonntag (22.02.26) und 6 Uhr am Montag (23.02.26) und an der Eisenbahnstraße zwischen 15 Uhr am Samstag (21.02.26) und 7.30 Uhr am Sonntag (22.02.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

