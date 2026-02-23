POL-COE: Dülmen/ Transporter aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Straße Auf der Flage und an der Eisenbahnstraße Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Die Tatzeiten liegen Auf der Flage zwischen 20 Uhr am Sonntag (22.02.26) und 6 Uhr am Montag (23.02.26) und an der Eisenbahnstraße zwischen 15 Uhr am Samstag (21.02.26) und 7.30 Uhr am Sonntag (22.02.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
