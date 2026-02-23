POL-COE: Dülmen/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots) - In den letzten Tagen kam es in Olfen zu zwei Einbrüchen bei denen die Täter gestört und ohne Diebesgut flüchteten und einem Einbruch in ein Vereinsheim. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 18.02.2026 (18.30 Uhr) bis zum Morgen des 22.02.2026 in ein Vereinsheim auf der Hoddenstraße in Olfen ein. Zuvor öffneten sie das Haupttor zum ...

