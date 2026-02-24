Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kapellenweg

Katalysator entwendet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 20.02.2026 (22.00 Uhr) bis zum 23.02.2026 (13.00) den Katalysator eines auf dem Kapellenweg in Dülmen geparkten schwarzen VW Lupo (Erstzulassung 2001). Die Spuren am Auto lassen darauf schließen, dass ein Wagenheber verwendet wurde, um den Katalysator ausbauen zu können.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell