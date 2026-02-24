PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kapellenweg
Katalysator entwendet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 20.02.2026 (22.00 Uhr) bis zum 23.02.2026 (13.00) den Katalysator eines auf dem Kapellenweg in Dülmen geparkten schwarzen VW Lupo (Erstzulassung 2001). Die Spuren am Auto lassen darauf schließen, dass ein Wagenheber verwendet wurde, um den Katalysator ausbauen zu können.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 15:23

    POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Katalysator gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben gewaltsam einen Katalysator von einem Auto entfernt und gestohlen. Dieses stand auf einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Freitag (21.02.26) und 11.55 Uhr am Samstag (21.02.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:16

    POL-COE: Nottuln, Von-der-Reck-Straße/ Fußgängerin beleidigt

    Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Autofahrerin und ihr ebenfalls bisher nicht bekannter Beifahrer sind am Montag (23.02.26) durch beleidigendes und rücksichtloses Verhalten aufgefallen. Gegen 9 Uhr wollte eine 63-jährige Fußgängerin aus Nottuln den Fußgängerüberweg der Von-der-Reck-Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Auto auf dem Überweg. Die Frau ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:43

    POL-COE: Dülmen/ Transporter aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Straße Auf der Flage und an der Eisenbahnstraße Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Die Tatzeiten liegen Auf der Flage zwischen 20 Uhr am Sonntag (22.02.26) und 6 Uhr am Montag (23.02.26) und an der Eisenbahnstraße zwischen 15 Uhr am Samstag (21.02.26) und 7.30 Uhr am Sonntag (22.02.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren