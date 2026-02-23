PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Katalysator gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben gewaltsam einen Katalysator von einem Auto entfernt und gestohlen. Dieses stand auf einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Freitag (21.02.26) und 11.55 Uhr am Samstag (21.02.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

