Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Gartenhütte abgebrannt
Pößneck (ots)
In den frühen Morgenstunden des Sonntags, dem 08.02.2026, brannte im Schlettweiner Weg in Pößneck eine Gartenlaube vollständig nieder. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
