Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots)

Am Sonntag, dem 08.02.2026, gegen 02:30 Uhr führten Polizeibeamte in der Ehrensteiner Straße in Rudolstadt eine Verkehrskontrolle bei einem 49-jährigen Pkw-Fahrer durch. Eine Atemalkoholmessung ergab, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der gemessene Wert lag bei über 1,8 Promille.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein eingezogen und eine Blutentnahme angeordnet.

