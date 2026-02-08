PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Föritztal (ots)

Am 07.02.2026 fielen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Sonneberg gegen 16:30 Uhr in der Ortslage Rottmar drei Personen auf Motocross-Maschinen auf.

Die Fahrzeugführer wurden einer Kontrolle unterzogen, bei welcher festgestellt wurde, dass an den jeweiligen Fahrzeugen keine Kennzeichen angebracht waren.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass zwei Motocross nicht für den Straßenverkehr zugelassen waren und zudem keinen Versicherungsschutz aufwiesen. Eine Fahrzeugführerin war weiterhin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, welche für das Führen des Fahrzeuges notwendig ist.

Auf die Personen kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gemäß des Pflichtversicherungsgesetzes zu.

Die Polizeiinspektion Sonneberg sucht nunmehr weitere Zeugen, welche die Motocross-Fahrerinnen fahrenderweise gesehen haben und diese zweifelsfrei identifizieren können.

Zeugen wenden sich bitte an die zuständige Polizeiinspektion Sonneberg. (Tel:03675 8750)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 08.02.2026 – 08:26

    LPI-SLF: halbseitige Sperrung Herbert-Stauch-Straße

    Rudolstadt (ots) - Am Freitag befuhr ein 90-jähriger mit seinem VW gegen 17.40 Uhr die Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt. Zwischen den Abfahrten Norma und Kaufland beginnt es im Motorraum aufgrund technischem Defekt zu brennen. Der Fahrer bringt das Auto zum Stehen. Ein Fahrzeug der Feuerwehr kommt zufällig hinzu, die Kameraden beginnen umgehend mit den Löscharbeiten. Die Straße war etwa eine Stunde bis nach der ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:10

    LPI-SLF: Zeugenaufruf

    Kamsdorf (ots) - Gegen 2 Uhr saß am Samstag ein 18-jähriger in der Bushaltestelle Zollhäuser Straße in Kamsdorf, als ein Pkw mehrfach vorbei fuhr. Das Auto hielt dann gegenüber an und es stiegen zwei Personen aus, die den jungen Mann angriffen. Er wurde zu Boden gebracht und mehrmals getreten, was eine ärztliche Behandlung erforderlich machte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 0032810 zu melden. ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:00

    LPI-SLF: 2,65 Promille

    L1050, Remda / Teichröda (ots) - Im Rahmen der Streifentätigekeit fiel am Sonntag gegen 00.30 Uhr die auffällige Fahrweise eines Pkw Nissan zwischen Remda und Teichröda auf, deshalb erfolgte eine Kontrolle. Ursache könnten die 2,65 Promille der 47-jährigen Fahrerin gewesen sein, die sich nun dafür verantworten muss. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

    mehr
