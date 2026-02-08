Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Föritztal (ots)

Am 07.02.2026 fielen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Sonneberg gegen 16:30 Uhr in der Ortslage Rottmar drei Personen auf Motocross-Maschinen auf.

Die Fahrzeugführer wurden einer Kontrolle unterzogen, bei welcher festgestellt wurde, dass an den jeweiligen Fahrzeugen keine Kennzeichen angebracht waren.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass zwei Motocross nicht für den Straßenverkehr zugelassen waren und zudem keinen Versicherungsschutz aufwiesen. Eine Fahrzeugführerin war weiterhin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, welche für das Führen des Fahrzeuges notwendig ist.

Auf die Personen kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gemäß des Pflichtversicherungsgesetzes zu.

Die Polizeiinspektion Sonneberg sucht nunmehr weitere Zeugen, welche die Motocross-Fahrerinnen fahrenderweise gesehen haben und diese zweifelsfrei identifizieren können.

Zeugen wenden sich bitte an die zuständige Polizeiinspektion Sonneberg. (Tel:03675 8750)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell