LPI-SLF: halbseitige Sperrung Herbert-Stauch-Straße

Kamsdorf (ots) - Gegen 2 Uhr saß am Samstag ein 18-jähriger in der Bushaltestelle Zollhäuser Straße in Kamsdorf, als ein Pkw mehrfach vorbei fuhr. Das Auto hielt dann gegenüber an und es stiegen zwei Personen aus, die den jungen Mann angriffen. Er wurde zu Boden gebracht und mehrmals getreten, was eine ärztliche Behandlung erforderlich machte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 0032810 zu melden. ...

