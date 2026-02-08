Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: halbseitige Sperrung Herbert-Stauch-Straße
Rudolstadt (ots)
Am Freitag befuhr ein 90-jähriger mit seinem VW gegen 17.40 Uhr die Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt. Zwischen den Abfahrten Norma und Kaufland beginnt es im Motorraum aufgrund technischem Defekt zu brennen. Der Fahrer bringt das Auto zum Stehen. Ein Fahrzeug der Feuerwehr kommt zufällig hinzu, die Kameraden beginnen umgehend mit den Löscharbeiten. Die Straße war etwa eine Stunde bis nach der Abschleppung halbseitig gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.
