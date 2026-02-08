PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf

Kamsdorf (ots)

Gegen 2 Uhr saß am Samstag ein 18-jähriger in der Bushaltestelle Zollhäuser Straße in Kamsdorf, als ein Pkw mehrfach vorbei fuhr. Das Auto hielt dann gegenüber an und es stiegen zwei Personen aus, die den jungen Mann angriffen. Er wurde zu Boden gebracht und mehrmals getreten, was eine ärztliche Behandlung erforderlich machte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 0032810 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

