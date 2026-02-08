Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: 2,65 Promille
L1050, Remda / Teichröda (ots)
Im Rahmen der Streifentätigekeit fiel am Sonntag gegen 00.30 Uhr die auffällige Fahrweise eines Pkw Nissan zwischen Remda und Teichröda auf, deshalb erfolgte eine Kontrolle. Ursache könnten die 2,65 Promille der 47-jährigen Fahrerin gewesen sein, die sich nun dafür verantworten muss. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.
