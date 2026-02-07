PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrollen mit Folgen

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 06.02.2026 gegen 21:15 Uhr wurde in Triptis in der Innenstadt ein 25-jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine geringe Menge Crystal fest- und sichergestellt.

Um 22:30 Uhr wurde in Pößneck in der Neustädter Straße / Höhe Jüdeweiner Straße ein 18-jährger Mann ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Auch hier wurde die mitgeführte geringe Menge Crystal fest- und sichergestellt. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am 07.02.2026 gegen 03:45 Uhr wurde der 18-jährige Fahrer eines Skoda einer Verkehrskontrolle in Remptendorf unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 0,74 Promille beim Fahrer festgestellt, so dass die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den Fahranfänger erwartet nun ein Bußgeld von 500,- EUR, ein Fahrverbot von einem Monat und 2 Punkte beim Kraftfahrbundesamt sowie ein Führerscheinaufbauseminar.

Um 13:30 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann in einem Mitsubishi in Gefell auf dem Parkplatz eines Supermarkts einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Kontrolle ergab, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, obwohl dieser seinen österreichischen Führerschein per Foto auf dem Smartphone vorzeigte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld

