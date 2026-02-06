PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Oppurg (ots)

Am Donnerstag, dem 05.02.2026, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Oppurg und wollte auf die B281 in Richtung Neustadt (Orla) auffahren. Dabei kollidierte er mit einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin. Die 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten und Betriebsstoffe ausliefen, die durch die Feuerwehr gebunden wurden, war der betroffene Straßenabschnitt kurzzeitig voll gesperrt.

Die geneaue Unfallursache wird derzeit ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

