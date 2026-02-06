LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol

Sonneberg (ots) - Am Mittwoch, dem 04.02.2026, meldeten sich mehrere, überwiegend ältere, Bürger bei der Polizei und berichteten, dass sie sogenannte Schockanrufe erhalten hatten. Bei dieser Betrugsmasche geben sich Täter als Personen aus, die sie nicht sind, und erzählen eine frei erfundene, emotional aufwühlende Geschichte. Ziel ist es, die Opfer zu verunsichern oder unter Druck zu setzen, um an deren Geld oder ...

