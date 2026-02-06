Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol
Rudolstadt (ots)
Am Donnerstag, dem 05.02.2026 gegen 23.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw, welcher auf der B85 aus Saalfeld kommend in Richtung Rudolstadt unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest mit dem 58-jährigen Pkw-Fahrer durchgeführt. Das Gerät, zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an. Ein Strafverfahren, wegen Trunkenheit im Verkehr, wurde eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt, die Schlüssel des Pkw wurden sichergestellt, der Führerschein des 58-jährigen eingezogen und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell