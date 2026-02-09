Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte zerstören Scheibe eines Geschäftes

Rudolstadt (ots)

Am Montagmorgen, dem 09.02.2026, gegen 00:15 Uhr meldete ein Anwohner der Straße "Am Anger" in Rudolstadt der Polizei einen lauten Knall. Als der Zeuge nachsah, stellte er fest, dass die Fensterscheibe eines Geschäftes, in dem Verkaufsautomaten stehen, beschädigt worden war.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass die Scheibe vermutlich mit Steinen eingeworfen wurde. Eine Überprüfung des Umfelds führte nicht zur Feststellung möglicher Tatverdächtiger. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wenn Sie etwas zu dem Vorfall sagen können oder die Tat möglicherweise selbst beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0033560/2026 an die Polizei in Saalfeld (Tel.: 03671 56 0).

