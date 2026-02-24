POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Münsterstraße/ Unfallbeteiligter gesucht
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstag (24.02.26) auf die Gegenfahrbahn der Münsterstraße geraten. Dabei beschädigte dieser gegen 7.50 Uhr das Auto einer 38-jährigen Autofahrerin aus Fröndenberg und fuhr danach in Richtung Nordkirchen weiter. Der Unbekannte fuhr einen schwarzen Golf 6. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
