POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg/ Alkoholisiert Auto gefahren
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz des Penny-Marktes endete am Dienstag (24.02.26) die Autofahrt für einen 45-jährigen Mann aus Polen. Gegen 14 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Alkoholvortest verlief mit rund 1,2 Promille positiv. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem 45-Jährigen die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.
