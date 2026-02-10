PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmittag überschlug sich ein Auto nach einem Unfall auf der B270 im Bereich der Vogelweh. Auf dem Bürgersteig brachte ein Brückengeländer das Fahrzeug zum Stehen und verhinderte so Schlimmeres. Kurz vor 13 Uhr verständigten Verkehrsteilnehmer die Polizei. Ein 35-jähriger Lexus-Fahrer war auf den Pkw eines 24-Jährigen aufgefahren, dessen Fahrzeug sich durch den Aufprall überschlug und abseits der Fahrbahn zum Stehen kam. Das Geländer einer Brücke, die über Bahngleise führt, hielt das Fahrzeug davon ab, ins Gleisbett zu fallen. Laut Zeugenangaben wollte der Unfallverursacher seine Fahrt trotz der Kollision unbeirrt fortsetzen, konnte aber durch andere Verkehrsteilnehmer aufgehalten werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten seinen potenziellen Fluchtgrund fest: Der 35-Jährige war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 1,3 Promille. Der Lexus-Fahrer überstand den Unfall ohne Blessuren. Der 24-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 37.000 Euro.

Der Unfallverursacher musste die Beamten für eine Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Bis die Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst geborgen waren, kam es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Kräfte der Military Police unterstützten die deutschen Polizeibeamten. Auf den 35-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu. Sein Führerschein wurde noch am selben Tag durch die Polizei sichergestellt. Ein Gericht entscheidet jetzt, ob der Mann ihn vor Eröffnung des Hauptverfahrens noch einmal zurückerhält. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

