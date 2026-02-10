Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendliche am Bahnhof bedroht

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmittag wurden zwei 14-Jährige am Hauptbahnhof von einem 62-jährigen Mann bedroht. Nach Angaben der Jugendlichen habe der Unbekannte sie am Eingang des Bahnhofs angesprochen und ihnen vorgeworfen, dass sie persönliche Gegenstände von ihm verunreinigt hätten. Weiter habe er bedrohlich und einschüchternd auf sie eingeredet. Aus Angst alarmierten die Jungen die Polizei. Die eintreffenden Beamten kontrollierten den 62-Jährigen und erteilten ihm einen Platzverweis. Zudem eröffneten sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell