Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag kontrollierten Polizeibeamte in der Pariser Straße einen 50-jährigen Fahrradfahrer. Im Verhalten des Mannes ergaben sich für die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Auch die Tatsache, dass er beim Absteigen beinahe von seinem Rad stürzte, ließ Zweifel an seiner Verkehrstüchtigkeit aufkommen. Im Gespräch gab der Mann an, kürzlich Amphetamin und THC konsumiert zu haben. Die Einsatzkräfte nahmen den 50-Jährigen mit zur Dienststelle, wo ein Urintest positiv auf die beiden Substanzen verlief. Ein Arzt entnahm ihm dann eine Blutprobe. Sein Fahrrad musste der Mann stehen lassen und zu Fuß weiterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell