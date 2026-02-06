Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Offenbar etwas zu verbergen hatte ein 58-jähriger Pkw-Lenker, der am Donnerstagabend versucht hat, vor einer Streifenwagenbesatzung zu flüchten. Die Beamten wollten mittels Streifenwagen in der Bodenseestraße den Wagen anhalten, als dieser plötzlich Gas gab und über Ailingen in Richtung Hirschlatt flüchtete. Dort wendete er und umfuhr den Pkw eines Zeugen, der versuchte, den weiteren Fluchtweg zu versperren. Der 58-Jährige versuchte wieder zurück in Richtung Ailingen zu entkommen, überfuhr am dortigen Ortseingang eine Verkehrsinsel und kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er den Zaun einer Obstanlage und kam schließlich in dieser zum Stehen. Hier konnte der Mann von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, stand dieser mit rund einem Promille unter Alkoholeinwirkung. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Gegen den 58-Jährigen wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen der Flucht, hier insbesondere den Fahrzeuglenker, der die Weiterfahrt verhindern wollte, und weitere Personen, die durch die Fahrweise des Mannes möglicherweise gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Müll fängt Feuer

Zum Brand zweier Müllcontainer auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in der Hammerstatt wurden die Feuerwehr und die Polizei am frühen Freitagmorgen gerufen. Gegen 4 Uhr hatte ein Mitarbeiter Flammen aus einem Sperrmüllcontainer festgestellt und den Notruf abgesetzt. Die Wehrleute konnten das Feuer, das zwischenzeitlich noch auf einen weiteren Container übergegriffen hatte, schnell löschen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich der Unrat selbst entzündet hat. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Friedrichshafen

Täuschungsversuch misslingt - Anzeige wegen Drogenfahrt

Obwohl er zunächst versucht hat, einen Vortest zu manipulieren, wird gegen einen 22-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss ermittelt. Der junge Mann war von einer Polizeistreife am Donnerstag kurz vor Mittag in der Bodenseestraße kontrolliert worden. Nachdem sich dabei Anhaltspunkte für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, sollte der Mann einen Urin-Vortest durchführen. Hierbei versuchte er, diesen durch eine Verdünnung mit Wasser zu beeinflussen, was den Beamten aber nicht verborgen blieb. Ein daraufhin korrekt durchgeführter Test reagierte positiv auf THC, weswegen sich der 22-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen musste. Die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt, das ausstehende Ergebnis der Blutuntersuchung wird später über den weiteren Verlauf des Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden.

Eriskirch

Auf Flucht folgt Anzeige

Nachdem er versucht hat, eine Verkehrskontrolle durch eine kurze Flucht zu vermeiden, ermittelt die Polizei gegen einen 52-jährigen Pkw-Lenker. Eine Polizeistreife wollte den Wagen des Mannes am späten Donnerstagabend in der Mariabrunnstraße kontrollieren und wendete dazu den Streifenwagen. Nachdem der 52-Jährige das bemerkt hatte, gab er Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte. In der Bahnhofstraße hielt er schließlich an, wobei sich schnell der mutmaßliche Grund der Flucht zeigte. Nach entsprechenden Verdachtsanzeichen ergab ein bei dem 52-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest einen Wert von rund 0,7 Promille. Der Mann musste sich daraufhin eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung und eines möglichen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Langenargen

Geld und Schokoriegel gestohlen

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag aus einem Lebensmittelgeschäft in der Oberen Seestraße Süßwaren und Bargeld gestohlen. Während einer der beiden eine Angestellte ablenkte, entnahm der andere mehrere Schokoriegel aus einem Regal und steckte diese ein. Außerdem öffnete er die Kasse und entwendete daraus einen Bargeldbetrag. Die beiden Tatverdächtigen, die als jugendlich beschrieben werden und beide schwarze Daunenjacken sowie einmal eine türkisfarbene Hose trugen, verließen den Laden schließlich in Richtung der Straße Im Winkel. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt nun wegen des Diebstahls.

