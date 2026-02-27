Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Bochum - Fahndung nach drei jugendlichen Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt in der Wattenscheider Innenstadt am Donnerstag, 26. Februar, ermittelt die Kriminalpolizei. Gesucht werden drei junge Tatverdächtige.

Die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle August-Bebel-Platz. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich dort ein 17-jähriger Gelsenkirchener auf, als er plötzlich von drei Unbekannten in ein Gespräch verwickelt wurde. Im Laufe dessen bedrängten die Tatverdächtigen den 17-Jährigen, bedrohten ihn mit Pfefferspray und verlangten die Herausgabe von Bargeld.

Anschließend ließ das Trio von ihm ab, so dass der Gelsenkirchener in die einfahrende Straßenbahn flüchten konnte. Die drei Jugendlichen werden beschrieben als männlich und etwa 16 Jahre alt. Zwei sollen etwa 185 cm, der dritte 170 cm groß sein. Alle trugen dunkle Kleidung, eine Person trug eventuell eine Kappe.

Das Bochumer Regionalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache).

