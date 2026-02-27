PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger entwendet Geld - Kripo bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Ein Trickbetrüger hat eine 85-jährige Bochumerin um ihr Geld gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Donnerstag, 26. Februar, gegen 16.20 Uhr wurde die Bochumerin telefonisch darüber informiert, dass es angeblich Probleme mit ihrer Bankkarte geben soll. Kurz darauf erschien ein "Mitarbeiter" an der Wohnung der Bochumerin in der Cruismannstraße, um die Karte entgegenzunehmen. Später stellte sich heraus, dass Geld vom Bankkonto der Seniorin abgebucht wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Wichtige Hinweise:

   - Bankmitarbeiter werden Sie niemals am Telefon nach sensiblen 
     Daten wie PIN, TAN oder Zugangsdaten für Ihr Online-Banking 
     fragen. Geben Sie diese niemals preis!
   - Banken holen niemals EC- oder Kreditkarten an der Haustür ab. 
     Sollte Ihnen dies angeboten werden, handelt es sich um einen 
     Betrugsversuch.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
     misstrauisch. Betrüger versuchen oft, ihre Opfer zu überrumpeln,
     um schnelle Entscheidungen zu erzwingen. Legen Sie im Zweifel 
     einfach auf.
   - Informieren Sie sich: Sprechen Sie mit Freunden und Familie über
     solche Betrugsmaschen. Ältere Menschen sind besonders häufig 
     betroffen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:06

    POL-BO: Raubdelikt in Bochum - Fahndung nach drei jugendlichen Tatverdächtigen

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in der Wattenscheider Innenstadt am Donnerstag, 26. Februar, ermittelt die Kriminalpolizei. Gesucht werden drei junge Tatverdächtige. Die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle August-Bebel-Platz. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich dort ein 17-jähriger Gelsenkirchener auf, als er plötzlich von ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:33

    POL-BO: Fenstersturz: Kleinkind in Herne schwer verletzt - Polizei ermittelt

    Herne (ots) - Am 26. Februar ist es gegen 21 Uhr an einem Mehrfamilienhaus an der Verbindungsstraße in Herne zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Die eingesetzten Kräfte trafen dort auf ein Kleinkind (1), das offenbar infolge eines Fenstersturzes schwer verletzt worden war. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind unverzüglich zur intensivmedizinischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren