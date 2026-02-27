Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger entwendet Geld - Kripo bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Ein Trickbetrüger hat eine 85-jährige Bochumerin um ihr Geld gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Donnerstag, 26. Februar, gegen 16.20 Uhr wurde die Bochumerin telefonisch darüber informiert, dass es angeblich Probleme mit ihrer Bankkarte geben soll. Kurz darauf erschien ein "Mitarbeiter" an der Wohnung der Bochumerin in der Cruismannstraße, um die Karte entgegenzunehmen. Später stellte sich heraus, dass Geld vom Bankkonto der Seniorin abgebucht wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Wichtige Hinweise:

- Bankmitarbeiter werden Sie niemals am Telefon nach sensiblen Daten wie PIN, TAN oder Zugangsdaten für Ihr Online-Banking fragen. Geben Sie diese niemals preis!

- Banken holen niemals EC- oder Kreditkarten an der Haustür ab. Sollte Ihnen dies angeboten werden, handelt es sich um einen Betrugsversuch.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch. Betrüger versuchen oft, ihre Opfer zu überrumpeln, um schnelle Entscheidungen zu erzwingen. Legen Sie im Zweifel einfach auf.

- Informieren Sie sich: Sprechen Sie mit Freunden und Familie über solche Betrugsmaschen. Ältere Menschen sind besonders häufig betroffen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell