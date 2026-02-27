PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Ein Dokument

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Bochum möchte, dass sich die Menschen in unserem Revier in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten informiert sind.

Wir stellen Ihnen heute wieder eine Übersichtskarte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Woche in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Auch aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir darauf, die genauen Örtlichkeiten der Einbruchstatorte, sprich die Straßen samt Hausnummern, kartenmäßig zu erfassen.

Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema "Wohnungseinbrüche" beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem "Viertel" eingebrochen worden ist.

Informationen zu allen Belangen rund um den Schutz vor Wohnungseinbruch erhalten Sie kostenlos beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 27.02.2026 – 12:38

    POL-BO: Handtaschenraub: Kriminalpolizei fahndet nach jungem Tatverdächtigen

    Herne (ots) - Nach einem Handtaschenraub in Herne-Crange ermittelt die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht. Der Vorfall hat sich am Donnerstagmittag, 26. Februar, im Bereich der Straße "Flöz-Hugo-Siedlung" ereignet. Ein unbekannter Mann griff dort gegen 11.50 Uhr unvermittelt nach einer Tasche, die eine 74-jährigen Hernerin an ihren Rollator gehängt hatte. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:09

    POL-BO: Trickbetrüger entwendet Geld - Kripo bittet um Hinweise

    Bochum (ots) - Ein Trickbetrüger hat eine 85-jährige Bochumerin um ihr Geld gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Am Donnerstag, 26. Februar, gegen 16.20 Uhr wurde die Bochumerin telefonisch darüber informiert, dass es angeblich Probleme mit ihrer Bankkarte geben soll. Kurz darauf erschien ein "Mitarbeiter" an der Wohnung der Bochumerin in der Cruismannstraße, um die Karte entgegenzunehmen. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:06

    POL-BO: Raubdelikt in Bochum - Fahndung nach drei jugendlichen Tatverdächtigen

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in der Wattenscheider Innenstadt am Donnerstag, 26. Februar, ermittelt die Kriminalpolizei. Gesucht werden drei junge Tatverdächtige. Die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle August-Bebel-Platz. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich dort ein 17-jähriger Gelsenkirchener auf, als er plötzlich von ...

    mehr
