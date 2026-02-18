PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Hochparterrewohnung am Hellweg

Bönen (ots)

Zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Hellweg" in Bönen kam es zwischen Montag (16.02.2026) und Dienstag (17.02.2026) im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 11.00 Uhr.

Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters ins Innere ein und durchsuchten die komplette Wohnung.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  • 18.02.2026 – 09:56

    POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Doppelhaushälfte

    Bergkamen (ots) - Zwischen Freitag (13.02.2026) um 18:40 Uhr und Dienstag (17.02.2026) um 05:50 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster einer Doppelhaushälfte in der Nikolaus-Groß-Straße ein. Die Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Kamen unter den Telefonnummern 02307 921 3220 oder 02303 921 0 entgegen. Zeugen können sich auch gerne ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 00:25

    POL-UN: Kamen - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 18-Jährigem

    Kamen (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 18-Jährigen aus Kamen wird zurückgenommen. Der Mann wurde gestern Abend (17.02.2026) unverletzt angetroffen. Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Pressestelle Telefon: 02303-921 1150 ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 15:24

    POL-UN: Schwerte - Wippe von Spielplatz entwendet

    Schwerte (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (13.02.2026), 11.00 Uhr und Montag (16.02.2026), 09.00 Uhr eine Federwippe von einem Kinderspielplatz an der Straße "Zum großen Feld" in Schwerte-Holzen abgeschraubt und entwendet. Die Wippe hat eine schwarz-orangene Lackierung. Wer Hinweise zum Verbleib des Kinderspielgeräte sowie zu dem oder den Tätern hat, meldet die bitte bei der Polizei Schwerte: 02304 921 ...

    mehr
