Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Hochparterrewohnung am Hellweg

Bönen (ots)

Zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Hellweg" in Bönen kam es zwischen Montag (16.02.2026) und Dienstag (17.02.2026) im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 11.00 Uhr.

Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters ins Innere ein und durchsuchten die komplette Wohnung.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell