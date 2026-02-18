Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Doppelhaushälfte

Bergkamen (ots)

Zwischen Freitag (13.02.2026) um 18:40 Uhr und Dienstag (17.02.2026) um 05:50 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster einer Doppelhaushälfte in der Nikolaus-Groß-Straße ein.

Die Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Kamen unter den Telefonnummern 02307 921 3220 oder 02303 921 0 entgegen. Zeugen können sich auch gerne auch per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de wenden.

