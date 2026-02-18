POL-UN: Kamen - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 18-Jährigem
Kamen (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 18-Jährigen aus Kamen wird zurückgenommen. Der Mann wurde gestern Abend (17.02.2026) unverletzt angetroffen. Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell