POL-UN: Kamen - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 18-Jährigem

Schwerte (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (13.02.2026), 11.00 Uhr und Montag (16.02.2026), 09.00 Uhr eine Federwippe von einem Kinderspielplatz an der Straße "Zum großen Feld" in Schwerte-Holzen abgeschraubt und entwendet. Die Wippe hat eine schwarz-orangene Lackierung. Wer Hinweise zum Verbleib des Kinderspielgeräte sowie zu dem oder den Tätern hat, meldet die bitte bei der Polizei Schwerte: 02304 921 ...

