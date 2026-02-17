POL-UN: Schwerte - Wippe von Spielplatz entwendet
Schwerte (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (13.02.2026), 11.00 Uhr und Montag (16.02.2026), 09.00 Uhr eine Federwippe von einem Kinderspielplatz an der Straße "Zum großen Feld" in Schwerte-Holzen abgeschraubt und entwendet.
Die Wippe hat eine schwarz-orangene Lackierung.
Wer Hinweise zum Verbleib des Kinderspielgeräte sowie zu dem oder den Tätern hat, meldet die bitte bei der Polizei Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
