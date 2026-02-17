PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zigarettenautomat in Oberaden gesprengt

Bergkamen (ots)

Durch mehrere Zeugen wurde der Polizei am Montag (16.02.2026) ein aufgesprengter Zigarettenautomat an der Straße "Königslandwehr" in Bergkamen-Oberaden gemeldet.

Laut Zeugenaussagen soll es am frühen Montagmorgen gegen 04.00 Uhr einen lauten Knall an obiger Örtlichkeit gegeben haben.

Wie viele Zigarettenschachteln entwendet wurden, lässt sich noch nicht sagen. Einige verbliebene Schachteln konnten sichergestellt werden.

Zeugen, die weitere Hinweise zur Sprengung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

