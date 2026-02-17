POL-UN: Unna - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Ciler Durmus und Polizeihauptkommissar Dirk Schneck
Unna (ots)
Polizeihauptkommissarin Ciler Durmus und Polizeihauptkommissar Dirk Schneck - beide Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten der Kreispolizeibehörde Unna - führen Ende Februar ihre Bürgersprechstunde in Unna durch.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Unnas sind herzlich willkommen, die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt zu treffen: am Freitag, 20.02.2026.
Die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen und Ihren Sorgen, Nöten, Anregungen von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Seite!
