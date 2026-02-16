PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in landwirtschaftliches Anwesen

Fröndenberg (ots)

Zu einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Wohngebäude mit angehängten Geschäftsräumen an der Von-Steinen-Straße kam es in der Zeit Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) in Fröndenberg-Frömern.

Unbekannte Täter drangen zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr durch Aufhebeln von Türen und Fenstern in mehrere Objekte ein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

