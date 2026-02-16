POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in landwirtschaftliches Anwesen
Fröndenberg (ots)
Zu einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Wohngebäude mit angehängten Geschäftsräumen an der Von-Steinen-Straße kam es in der Zeit Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) in Fröndenberg-Frömern.
Unbekannte Täter drangen zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr durch Aufhebeln von Türen und Fenstern in mehrere Objekte ein.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
