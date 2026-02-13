PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Tierbesitzerin nach Hundebiss gesucht

Werne (ots)

Eine 13-Jährige aus Werne war am Sonntagmittag (25.01.2026) zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße "Im Grünen Winkel" in Werne unterwegs.

An der Örtlichkeit war zu dieser Zeit ebenfalls eine Personengruppe mit insgesamt drei Frauen und zwei Hunden spazieren. Ein Hund einer Hundehalterin biss der 13-Jährigen, als sie an der Gruppe vorbeifuhr, mehrfach ins Bein.

Leicht verletzt musste die 13-Jährige im Anschluss ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Die Hundehalterin kann wie folgt beschrieben werden:

   - Ca. 35-45 Jahre alt
   - Schlank, mittelgroß
   - Schwarze Haare, zum Pferdeschwanz gebunden
   - Rosa Jacke, blaue/dunkelblaue Leggings

Bei dem gesuchten Hund, der angeleint gewesen sein soll, soll es sich um einen artgleichen Hund der Rasse "Magyar Vizsla" (kurzhaariger, ungarischer Vorstehhund) handeln. Er war mittelgroß bis groß, muskulös, kurzhaarig und rotbraun.

Zeugen, als auch die eigentliche Hundebesitzerin, mögen sich bitte bei der Polizei in Werne melden: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 13:21

    POL-UN: Kamen - Polizeibeamte der Wache Kamen kontrollieren Verkehr

    Kamen (ots) - Am Dienstag (10.02.2026) haben Polizeibeamte der Wache Kamen an den Straßen "Reckhof/Westenmauer" und "Lünener Straße" Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 02.00 Uhr wurden insgesamt 28 Verstöße geahndet. Am "Reckhof/Westenmauer" verhängten die Polizeibeamten 8 Verwarnungsgelder, weil die Fahrenden ohne gültige TÜV-Plakette unterwegs waren. An der "Lünener Straße" wurden ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:44

    POL-UN: Selm - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Selm (ots) - Am Mittwoch (12.02.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Waltroper Straße, Ecke Südwall gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Eine 44-jährige Pkw Fahrerin aus Selm befuhr die Waltroper Straße zur Unfallzeit in Richtung Südwall. Im dortigen Kreuzungsbereich beabsichtigte die Selmerin nach links in den Südwall einzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:27

    POL-UN: Bönen/Unna - Bilanz eines Kontrolleinsatzes

    Bönen/Unna (ots) - Im Rahmen der im Februar durchgeführten europaweiten Roadpol-Kontrollaktion "Truck and Bus" hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Mittwoch (11.02.2026) von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr an der Rhynerner Straße in Bönen und an der Formerstraße in Unna insgesamt 36 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt und geahndet: - 2x Strafanzeigen wegen Fälschung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren