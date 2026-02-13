Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Tierbesitzerin nach Hundebiss gesucht

Werne (ots)

Eine 13-Jährige aus Werne war am Sonntagmittag (25.01.2026) zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße "Im Grünen Winkel" in Werne unterwegs.

An der Örtlichkeit war zu dieser Zeit ebenfalls eine Personengruppe mit insgesamt drei Frauen und zwei Hunden spazieren. Ein Hund einer Hundehalterin biss der 13-Jährigen, als sie an der Gruppe vorbeifuhr, mehrfach ins Bein.

Leicht verletzt musste die 13-Jährige im Anschluss ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Die Hundehalterin kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 35-45 Jahre alt - Schlank, mittelgroß - Schwarze Haare, zum Pferdeschwanz gebunden - Rosa Jacke, blaue/dunkelblaue Leggings

Bei dem gesuchten Hund, der angeleint gewesen sein soll, soll es sich um einen artgleichen Hund der Rasse "Magyar Vizsla" (kurzhaariger, ungarischer Vorstehhund) handeln. Er war mittelgroß bis groß, muskulös, kurzhaarig und rotbraun.

Zeugen, als auch die eigentliche Hundebesitzerin, mögen sich bitte bei der Polizei in Werne melden: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell