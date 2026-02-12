POL-UN: Kamen - Polizeibeamte der Wache Kamen kontrollieren Verkehr
Kamen (ots)
Am Dienstag (10.02.2026) haben Polizeibeamte der Wache Kamen an den Straßen "Reckhof/Westenmauer" und "Lünener Straße" Verkehrskontrollen durchgeführt.
Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 02.00 Uhr wurden insgesamt 28 Verstöße geahndet.
Am "Reckhof/Westenmauer" verhängten die Polizeibeamten 8 Verwarnungsgelder, weil die Fahrenden ohne gültige TÜV-Plakette unterwegs waren.
An der "Lünener Straße" wurden 2 Verkehrsteilnehmende dabei "erwischt", wie sie während der Fahrt das Mobiltelefon nutzten oder ab 22.00 Uhr die Höchstgeschwindigkeit von zugelassenen 30 km/h überschritten (Lärmschutz ab 22.00 Uhr) - insgesamt fertigten die Polizeibeamten 16 Verwarnungsgelder und 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen zu schnellen Fahrens.
