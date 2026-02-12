Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen/Unna - Bilanz eines Kontrolleinsatzes

Bönen/Unna (ots)

Im Rahmen der im Februar durchgeführten europaweiten Roadpol-Kontrollaktion "Truck and Bus" hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Mittwoch (11.02.2026) von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr an der Rhynerner Straße in Bönen und an der Formerstraße in Unna insgesamt 36 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt und geahndet:

- 2x Strafanzeigen wegen Fälschung beweiserheblicher Daten - 4x Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen das Fahrpersonalgesetz, d.h. Lenk- und Ruhezeiten wurden nicht eingehalten (nach 4,5 Stunden MUSS eine 45-minütige Pause erfolgen) - 5x Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil die Ladung nicht ausreichend gesichert war - 1x Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Rotlicht-Überfahrens

Besondere Vorkommnisse: Ein manipulierter Lkw hatte sein Abgassteuergerät komplett ausgebaut. Bei Ermittlungen zur Teilenummer konnte festgestellt werden, dass diese Manipulationsart von einer Vielzahl von Firmen im Internet angeboten wird.

Ein Lkw-Fahrer (40 t) fuhr aus Unachtsamkeit über eine rot zeigende Lichtzeichenanlage. Glücklicherweise kam in dem Moment kein Querverkehr.

Für die Polizei erfreulich war, dass trotz einer Vielzahl von durchgeführten Drogenvortests an dem Kontrolltag kein Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell