Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Tatverdächtige nach Einbruchserie in Untersuchungshaft - fünf Taten in Unna aufgeklärt

Unna (ots)

Am 18. November 2025 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Aral-Tankstelle in Unna-Massen. Im Rahmen der Tatortaufnahme sicherte die Polizei verfahrensrelevante Spuren sowie mutmaßliche Tatmittel. Die Kriminalpolizei Unna übernahm die weiteren Ermittlungen.

Im Zuge der intensiven Ermittlungsarbeit konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden. In der Folge erließ das zuständige Amtsgericht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die durch die Polizei umgesetzt wurden. Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte unter anderem mutmaßliche Täterkleidung sowie mögliches Diebesgut sicher.

Das Hauptverfahren richtet sich gegen einen 20-jährigen deutsch-türkischen Staatsangehörigen sowie einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Im Verlauf der Ermittlungen konnten insgesamt fünf Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet Unna aufgeklärt und den Beschuldigten zugeordnet werden.

Darüber hinaus wurden weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente an Minderjährige sowie wegen des Verdachts von Straftaten nach dem Waffengesetz. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen räuberischen Diebstahl, der Gegenstand eines gesonderten Ermittlungsverfahrens ist.

Die beiden Hauptbeschuldigten wurden vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

