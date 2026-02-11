PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Tatverdächtige nach Einbruchserie in Untersuchungshaft - fünf Taten in Unna aufgeklärt

Unna (ots)

Am 18. November 2025 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Aral-Tankstelle in Unna-Massen. Im Rahmen der Tatortaufnahme sicherte die Polizei verfahrensrelevante Spuren sowie mutmaßliche Tatmittel. Die Kriminalpolizei Unna übernahm die weiteren Ermittlungen.

Im Zuge der intensiven Ermittlungsarbeit konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden. In der Folge erließ das zuständige Amtsgericht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die durch die Polizei umgesetzt wurden. Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte unter anderem mutmaßliche Täterkleidung sowie mögliches Diebesgut sicher.

Das Hauptverfahren richtet sich gegen einen 20-jährigen deutsch-türkischen Staatsangehörigen sowie einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Im Verlauf der Ermittlungen konnten insgesamt fünf Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet Unna aufgeklärt und den Beschuldigten zugeordnet werden.

Darüber hinaus wurden weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente an Minderjährige sowie wegen des Verdachts von Straftaten nach dem Waffengesetz. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen räuberischen Diebstahl, der Gegenstand eines gesonderten Ermittlungsverfahrens ist.

Die beiden Hauptbeschuldigten wurden vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 11:18

    POL-UN: Schwerte - Flüchtiger Fahrradfahrer nach Unfall mit Seniorin gesucht

    Schwerte (ots) - Am Freitag (30.01.2026) waren gegen 14.00 Uhr ein 85-jähriger Schwerter und eine 84-jährige Schwerterin zu Fuß auf einem Geh- und Radweg, in Nähe der Straße "Lindenufer" unterwegs. In unmittelbarer Nähe zu einem verengten Fußgängerüberweg über einen kleineren Bachlauf, vernahmen sie das Klingeln einer Fahrradklingel. Eine unbekannte Person ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:29

    POL-UN: Kamen - Polizeibeamte der Wache Kamen kontrollieren Verkehr

    Kamen (ots) - Polizeibeamte der Wache Kamen haben am Montag (09.02.2026) zwischen 18.00 Uhr und 00.00 Uhr Verkehrskontrollen in Kamen durchgeführt und dabei 15 Verstöße wegen zu schnellen Fahrens festgestellt. "Am Langen Kamp" gab es sechs Verwarnungsgelder - an der Lünener Straße waren es neun Verwarnungsgelder für Verkehrsteilnehmende. Die Kreispolizeibehörde Unna weist darauf hin, dass Kontrollen grundsätzlich ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:45

    POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes

    Holzwickede (ots) - Die Bezirksdienstbeamten - Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Christian Schultz - sind mit ihrer Bürgersprechstunde am Freitag, 13.02.2025 in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Holzwickede für alle Bürgerinnen und Bürger zu finden. Die Sprechstunden in der Bezirksdienstaußenstelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren