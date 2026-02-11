Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Flüchtiger Fahrradfahrer nach Unfall mit Seniorin gesucht

Schwerte (ots)

Am Freitag (30.01.2026) waren gegen 14.00 Uhr ein 85-jähriger Schwerter und eine 84-jährige Schwerterin zu Fuß auf einem Geh- und Radweg, in Nähe der Straße "Lindenufer" unterwegs.

In unmittelbarer Nähe zu einem verengten Fußgängerüberweg über einen kleineren Bachlauf, vernahmen sie das Klingeln einer Fahrradklingel. Eine unbekannte Person auf einem Fahrradfuhr an den Beiden vorbei und berührte den 85-Jährigen sowie die 84-Jährige, die daraufhin zu Boden fiel.

Schwer verletzt kam sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrradfahrer setzte seinen Weg, von der Ruhr aus kommend in Richtung Ergste fort, ohne sich um den entstandenen Personenschaden zu kümmern.

Der bislang unbekannte Fahrradfahrer war männlich, hatte eine kräftige Statur, trug eine gelbe Weste, eine schwarze Hose und einen Fahrradhelm.

Eine weitere, männliche Person, die zur Tatzeit vor Ort war, leistete Erste Hilfe. Diese Person wird ebenfalls als dringender Zeuge des Unfalls gesucht.

Wer Angaben zu dem gesuchten Fahrradfahrer machen kann oder weitere Unfallzeugen, melden sich bitte bei der Schwerter Polizei: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell