Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes

Holzwickede (ots)

Die Bezirksdienstbeamten - Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Christian Schultz - sind mit ihrer Bürgersprechstunde am Freitag, 13.02.2025 in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Holzwickede für alle Bürgerinnen und Bürger zu finden.

Die Sprechstunden in der Bezirksdienstaußenstelle Holzwickede finden in diesem Zeitraum nicht statt.

Die beiden Beamten freuen sich auf einen Austausch mit Ihnen, kommen Sie gerne vorbei!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell