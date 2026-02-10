Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Polizeibeamte der Wache Kamen kontrollieren Verkehr

Kamen (ots)

Polizeibeamte der Wache Kamen haben am Montag (09.02.2026) zwischen 18.00 Uhr und 00.00 Uhr Verkehrskontrollen in Kamen durchgeführt und dabei 15 Verstöße wegen zu schnellen Fahrens festgestellt.

"Am Langen Kamp" gab es sechs Verwarnungsgelder - an der Lünener Straße waren es neun Verwarnungsgelder für Verkehrsteilnehmende.

Die Kreispolizeibehörde Unna weist darauf hin, dass Kontrollen grundsätzlich zu jeder Zeit und ohne konkreten Verdacht stattfinden können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell