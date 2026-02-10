PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg
Unna
Holzwickede - Einbrüche in Wohnhäuser und Geschäftsräume

Fröndenberg / Unna / Holzwickede (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Fröndenberg kam es am Montag (09.02.2026) in der Landstraße zwischen 08:45 Uhr und 09:30 Uhr und in der Straße Brameck zwischen 09:40 Uhr und 11:20 Uhr. Bei beiden Objekten wurde eine Tür eines Einfamilienhauses durch unbekannte Täter eingeschlagen und sich Zutritt in das Objekt verschafft.

Von Sonntag (08.02.2026) um 15:10 Uhr bis Montag (09.02.2026) um 06:35 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Unnaer Arztpraxis am Ostring. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, in dem sie durch ein Fenster in die Räumlichkeiten einstiegen. Des Weiteren kam es in Unna in einem Zeitraum von Sonntag (08.02.2026) um 15:00 Uhr bis Montag (09.02.2026) um 11:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Hertingerstraße. Auch dort wurde ein Fenster beschädigt, um in das Gebäude zu gelangen.

In Holzwickede kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Hauptstraße. Unbekannte Täter verschafften sich in einem Zeitraum zwischen Freitag (06.02.2026) um 15:30 Uhr und Montag (09.02.2026) um 07:25 Uhr gewaltsam Zutritt in das Gebäude, indem sie über ein Fenster einstiegen.

Zeugen, die etwas zu den Einbrüchen mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

