POL-UN: Bergkamen - Zigarettenautomat aufgehebelt

Bergkamen (ots)

In Bergkamen ist zwischen Samstag (07.02.2026), 08.00 Uhr und Montag (09.02.2026), 08.15 Uhr ein Zigarettenautomat an der Erich-Ollenhauer-Straße aufgehebelt worden.

Augenscheinlich sind alle Zigarettenschachteln entwendet worden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet das gerne bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

