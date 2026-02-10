Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizisten nehmen 38-Jährigen, der noch einen offenen Haftbefehl hatte, auf frischer Tat fest

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schwerte (ots)

Ein 38-Jähriger Bulgare ohne festen Wohnsitz wurde am Montag (09.02.2026) im Innenstadtbereich Schwertes von zwei Zeugen dabei beobachtet, wie er ein verschlossenes Pedelec über seiner Schulter davontrug. Darauf angesprochen teilte der Mann mit, dass es nicht sein Pedelec sei und ließ es zurück.

Der Mann entfernte sich von der Örtlichkeit, konnte aber durch die hinzugerufene Polizei im Bereich der Rathausstraße/Hastingsallee festgestellt werden. Bei Überprüfung seiner Daten kam heraus, dass der Mann noch einen offenen Haftbefehlt hatte.

Das aufgefundene Pedelec stammt vermutlich aus einem Diebstahl und wurde durch die Polizei sichergestellt (an der Haselackstraße).

Die Polizei Schwerte fragt nun: wem gehört dieses Pedelec? Der oder die Besitzerin meldet sich bitte mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Wache: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell