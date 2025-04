POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - Moringen, Bundesstraße 241, Dienstag, 22.04.2025, 14.40 Uhr MORINGEN (Wol) Am Dienstag gegen 14.40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Bad Gandersheim die B241 aus Moringen in Richtung Höckelheim und übersah an der Kreuzung zur Reddersenstraße, dass ein vorausfahrendes Auto verkehrsbedingt bremste. Durch den Zusammenstoß wurde die 45-jährige Fahrerin aus Moringen und ihr 13-jähriger Sohn leicht ...

