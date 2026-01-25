PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Kurioser Verkehrsunfall beim Abbiegen

Battweiler (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem nicht alltäglichen Unfall in der Lindenstraße. Gegen 18:50 Uhr bog ein 62-Jähriger von der Hauptstraße in die Lindenstraße ein. Dort hielt zu diesem Zeitpunkt eine 18-Jährige verkehrsbedingt an der Einmündung. Beim Abbiegevorgang öffnete der ältere Herr während der Fahrt seine Fahrertür, traf damit das Fahrzeug der Jüngeren und beschädigte dieses damit. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten und dem Hinweis auf die informierte Polizei flüchtete der Mann von der Unfallstelle. Kurz danach trafen die Ermittler den Südwestpfälzer bei sich zuhause an. Der Grund für seine Flucht: Er war mit über zwei Promille stark alkoholisiert. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Fahrzeug versuchte er in der Nähe zu verstecken, aber auch dieses konnte durch die Beamten festgestellt werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte zu. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

