Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbrüche am Beethovenweg

Selm (ots)

Am Mittwoch (11.02.2006) kam es zu zwei Einbrüchen in kurzer Zeit am Beethovenweg in Selm.

So wurde in einem ersten Fall zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hatten ein Fenster eingeschlagen und konnten so ins Innere des Hauses gelangen.

Ebenfalls bemerkte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses gegen 20.00 Uhr eine mit einer Sturmhaube maskierte männliche Person in ihren Räumlichkeiten. Bei Erblicken flüchtete der Unbekannte, der die Terrassentür zuvor aufgehebelt hatte, zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 175cm groß - Schlank - Jogginghose - Schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle

Weitere Zeugenhinweise, die zur Ergreifung des unbekannten Täters führen, bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell