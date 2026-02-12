Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Selm (ots)

Am Mittwoch (12.02.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Waltroper Straße, Ecke Südwall gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Eine 44-jährige Pkw Fahrerin aus Selm befuhr die Waltroper Straße zur Unfallzeit in Richtung Südwall. Im dortigen Kreuzungsbereich beabsichtigte die Selmerin nach links in den Südwall einzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 29-jährigen Fußgängerin aus Selm, welche die Kreuzung an der Fußgängerampel ebenfalls aus Richtung Waltroper Straße in Richtung Südwall überquerte.

Die 29-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

