POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht

Mutterstadt (ots)

Am Samstagabend (31.01.26) hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Waldstraße auf und gelangten so in das Haus hinein. Anschließend wurden mehrere Räume des Hauses durchwühlt. An der Tür entstand Sachschaden. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Wer am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Waldstraße wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

