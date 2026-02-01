Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Gewerbeobjekt - Tatverdächtiger gestellt

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:40 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruchsalarm in einem Gewerbeobjekt in der Iggelheimer Straße in Speyer informiert. Vor Ort stellten die Beamten eine eingeschlagene Fensterscheibe im Bereich eines Seiteneingangs fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in der Nähe des Tatorts ein 34-jähriger Mann festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Spurensicherung am Objekt wurden Schuhabdruckspuren gesichert, die nach einem Abgleich mit dem Schuhwerk des Tatverdächtigen übereinstimmten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Tel.-Nr. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell